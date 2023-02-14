Танцівниця Ілона Гвоздьова, яка є багаторазовою учасницею та переможницею шоу "Танці зі зірками", зворушила українців новим постом.

Ілона та її чоловік Іван Хом’ячук уже 8 років у шлюбі. У них є старша донька Валерія, яка народилася в 2015 році, та маленький син Домінік, якому всього 2 рочки. Минулого року, після багатьох років подружнього життя, Ілона Гвоздьова та її чоловік обвінчалися. Церемонія відбувалася в Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram танцюристка вирішила привітати коханого з Днем святого Валентина, поділившись зворушливим слайдшоу з кадрами їхнього вінчання.

Ілона Гвоздьова зацитувала авторку численних любовних романів Лору Бекітт: "У коханні немає законів. Це не союз тіл і не єднання душ і сердець. Це щось незрозуміле. Це ... це саме життя".

"Любила, люблю і буду любити♥️", — написала зірка під відео.

Напередодні Ілона Гвоздьова зізналася, що минулий рік став найскладнішим у їхньому житті, як і для абсолютної більшості українців.

"Навіть не віриться, що пройшов вже рік. 😔Найскладніший рік нашого життя. Та все одно ми не перестанемо кохатися, одружуватися, народжувати діточок і продовжувати жити. 💙💛", — наголосила хореограф.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" зворушливо привітала чоловіка з днем народження.

Також Politeka писала, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила виглядом у мереживній піжамі.

Як Politeka повідомляла, Гвоздьова з "Танців зі зірками" в шкірі здивувала українців.