Илона и ее муж Иван Хомякчук уже 8 лет в браке. У них есть старшая дочь Валерия, родившаяся в 2015 году, и маленький сын Доминик, которому всего 2 года. В прошлом году, после многих лет супружеской жизни, Илона Гвоздева и ее муж обвенчались. Церемония проходила в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.

В этот раз на своей странице в Instagram танцовщица решила поздравить любимого с Днем святого Валентина, поделившись трогательным слайдшоу с кадрами их венчания.

Илона Гвоздева зацитировала авторку многочисленных любовных романов Лору Бекитт: "У любви нет законов. Это не союз тел и не единение душ и сердец. Это что-то непонятное. Это… это сама жизнь".

"Любила, люблю и буду любить ♥️", - написала звезда под видео.

Накануне Илона Гвоздева призналась, что прошлый год стал самым сложным в их жизни, как и для абсолютного большинства украинцев.

"Даже не верится, что прошел уже год. 😔Самый сложный год нашей жизни. Но все равно мы не перестанем заниматься любовью, жениться, рожать детишек и продолжать жить. 💙💛", — подчеркнула хореограф.

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" трогательно поздравила мужа с днем рождения.

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.

Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже удивила украинцев.