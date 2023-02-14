Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала милі домашні кадри з нової фотосесії.

Як видно, на нових знімках Світлана відображена у затишній кімнаті, що нагадує готельний номер. Перед камерою вона з'явилася у скромному домашньому образі – на ній широкі сірі джинси та майка. Це вбрання лише підкреслило струнку фігуру та витончені плечі артистки. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона мило посміхається.

У підписі до публікації Лобода написала: "Останнім часом я майже розучилася посміхатися, але коли я відчуваю ваше тепло, бачу ваші очі на концертах або читаю коментарі - мої крила повертаються і мені знову хочеться співати і творити. Ви навіть не уявляєте, що для артиста означає Ваша любов. Дякую".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Дякую, Світлана за те, що не мовчала, як деякі і навіть допомагаєш!".

"На першому фото, прямий топ".

"Світочка нікого не слухайте! У вас дуже добре виходить співати рідною мовою! А взагалі ми любимо вас просто за те, що ви є! Ви наша україночка!".

"Лобода ти завжди вогонь. Слава Україні".

"Ми вас любимо! Концерти просто космос! Дякую Вам".

"Все буде добре, Світлано, ви велика молодець".

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