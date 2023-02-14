Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милые домашние кадры из новой фотосессии.

Как видно, на новых снимках Светлана запечатлена в уютной комнате, которая напоминает отельный номер. Перед камерой она появилась в скромном домашнем образе – на ней широкие серые джинсы и майка. Этот наряд только подчеркнул стройную фигуру и изящные плечи артистки. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж, она мило улыбается.

В подписи к публикации Лобода написала: "В последнее время я почти разучилась улыбаться, но, когда я чувствую ваше тепло, вижу ваши глаза на концертах или читаю комментарии – мои крылья возвращаются и мне снова хочется петь и творить. Вы даже не представляете, что для артиста значит Ваша любовь. Спасибо".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Спасибо, Света за то, что не молчала, как некоторые и даже помогаешь!".

"На первом фото, прям топ".

"Светочка никого не слушайте! У вас очень хорошо получается петь на родном языке! А вообще мы любим вас просто за то, что вы есть! Вы наша украиночка!".

"Лобода ты всегда огонь. Слава Украине".

"Мы вас любим! Концерты просто космос! Спасибо Вам".

"Все будет хорошо, Светлана, вы большая молодец".

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