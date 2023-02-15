Минулого року в День святого Валентина артистка, справжнє ім'я якої Олена Савраненко, заявила, що розстається зі своїм хлопцем-тіктокером, відомим під псевдонімом YOXDEN. А цього року Alyona Alyona опублікувала на своїй сторінці в Instagram відвертий пост про любов до себе та про свого нового бойфренда.

"Справжня любов починається із себе. Ми прийшли в цей світ любити, і через вдячність та добрі вчинки плодити любов між усього живого. Щоби любов завжди була всередині нас, ми маємо любити і себе. Мій хлопець часто каже мені, що я себе не люблю. Я сперечаюся з ним, доводжу зворотне, показую навіть як себе люблю. Але в душі відчуваю, що якщо й люблю, то не до кінця, не всю, не завжди. І знаєте, що найскладніше? Ні, не своє тіло полюбити. З цим проблем нема. А полюбити себе, як людину", — пише Альона.

Виконавиця пояснила, що треба полюбити свої патерни поведінки, свої залежності й слабкості, свою внутрішню дитину.

"Любити себе просто за те, що я є такою, поважати й цінувати. Бо саме тоді життя оточує людьми, які ставитимуться до тебе саме так. Чи легко це зробити? Ні, але найголовніше, що це можливо. Тому сьогодні мій пост — про любов до себе. Почніть із себе. Полюбіть себе неідеальних. І несіть цю любов у світ ❤️ P.S. Дякую, що ти вчиш себе мене любити. Це найцінніший подарунок ❤️", — додала Alyona Alyona.

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