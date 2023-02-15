Актриса та дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук показала, як відходить після операції.

Популярна актриса театру та кіно кілька днів тому травмувалася та зламала собі ніс, через що переживала: чи доведеться їй робити операцію чи ні. Артистка почала активно ділитися інформацією в мережі, оскільки з'явилися чутки про її невдалу пластику.

«Завтра о 9:00 з ранку я зрозумію, чи робитимуть мені операцію. Новини не дуже, сил немає» – спочатку написала Ганна.

Коментуючи свій стан, Ганна вирішила опублікувати вірш Штомпеля:

«Сильна жінка ніби-то не плаче -

На обличчі спокій залиша...

Та ніхто ніколи не побачить,

Як зривається на крик її душа.

Сильна жінка ніби-то не чує,

Що за спи́ною торочать язики.

Та ніхто ніколи не відчує,

Як це все дається їй в знаки...

Сильну жінку ніби не хвилює

Жмут думок, на неї кинутий сміттям.

Вона посмішку щодня собі малює

І приховує образи під вбранням».

Після цього зірка зізналася, що обстеження було не втішним – доведеться все ж таки виправити травму хірургічним шляхом.

«Нічого не виставляю, бо плакатиму. Тримаюся! Із Днем Святого Валентина мене. Всім дякую за слова підтримки, все пройшло добре, відходжу від наркозу та їду на МРТ, бо звільнилося одне місце».

«Всі хто пропустив мої сторіс, і всі хто не знає, чому я на @nidanok виглядаю, як після невдалої операції 🤣ловіть всю правду, що зі мною трапилася 🥲. Дивіться до кінця це дуже цікаво ».

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