Популярная актриса театра и кино несколько дней назад травмировалась и сломала себе нос, из-за чего переживала: придется ли ей делать операцию или нет. Артистка начала активно делиться информацией в сети, так как появились слухи о ее неудачной пластике.

«Завтра в 9:00 с утра я пойму, будут ли мне делать операцию. Новости не очень, сил нет» - сначала написала Анна.

Комментируя свое состояние, Анна решила опубликовать стих Штомпеля:

«Сильна жінка ніби-то не плаче -

На обличчі спокій залиша...

Та ніхто ніколи не побачить,

Як зривається на крик її душа.

Сильна жінка ніби-то не чує,

Що за спи́ною торочать язики.

Та ніхто ніколи не відчує,

Як це все дається їй в знаки...

Сильну жінку ніби не хвилює

Жмут думок, на неї кинутий сміттям.

Вона посмішку щодня собі малює

І приховує образи під вбранням».

После этого звезда призналась, что обследование было не утешительным – придется все же исправить травму хирургичным путем.

«Ничего не выставляю, потому что буду плакать. Держусь! С Днем Святого Валентина меня. Всем спасибо за слова поддержки, все прошло хорошо, отхожу от наркоза и еду на МРТ, так как освободилось одно место».

«Все кто пропустил мои сторис, и все кто не знает, почему я на @nidanok выгляжу, как после неудачной операции 🤣ловите всю правду, что со мной случилась🥲. Смотрите до конца🙏🏻это очень интересно».

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