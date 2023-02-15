Популярная актриса театра и кино несколько дней назад травмировалась и сломала себе нос, из-за чего переживала: придется ли ей делать операцию или нет. Артистка начала активно делиться информацией в сети, так как появились слухи о ее неудачной пластике.
«Завтра в 9:00 с утра я пойму, будут ли мне делать операцию. Новости не очень, сил нет» - сначала написала Анна.
Комментируя свое состояние, Анна решила опубликовать стих Штомпеля:
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«Сильна жінка ніби-то не плаче -
На обличчі спокій залиша...
Та ніхто ніколи не побачить,
Як зривається на крик її душа.
Сильна жінка ніби-то не чує,
Що за спи́ною торочать язики.
Та ніхто ніколи не відчує,
Як це все дається їй в знаки...
Сильну жінку ніби не хвилює
Жмут думок, на неї кинутий сміттям.
Вона посмішку щодня собі малює
І приховує образи під вбранням».
После этого звезда призналась, что обследование было не утешительным – придется все же исправить травму хирургичным путем.
«Ничего не выставляю, потому что буду плакать. Держусь! С Днем Святого Валентина меня. Всем спасибо за слова поддержки, все прошло хорошо, отхожу от наркоза и еду на МРТ, так как освободилось одно место».
«Все кто пропустил мои сторис, и все кто не знает, почему я на @nidanok выгляжу, как после неудачной операции 🤣ловите всю правду, что со мной случилась🥲. Смотрите до конца🙏🏻это очень интересно».
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