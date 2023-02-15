Світлана Тарабарова, яка невдовзі стане мамою втретє, написала у соцмережі, що для багатьох батьків це "день втомлених".

14 лютого, у День святого Валентина, зіркові пари вирішили зізнатися близьким у коханні. Від деяких слів українських артистів очі наповнюються сльозами, а по шкірі "мурашки". Співачка Світлана Тарабарова на особистій сторінці у соцмережі Інстаграм також присвятила пост цьому дню.

Так, Світлана Тарабарова, яка невдовзі стане мамою втретє, написала у соцмережі, що для багатьох батьків це "день втомлених".

"Навіть коли все руйнується з рук, коли "ми ж домовлялися цього року без подарунків", коли часу на романтику, здається, немає, оскільки діти займають собою весь простір і час. Саме в таку хвилину згадайте, що вони з'явилися на світ саме завдяки вашому коханню. Знайдіть хвилину обійняти та поцілувати один одного і встигнути сказати люблю", - написала вона.

Крім того, артистка опублікувала милий сімейний знімок, на якому позувала в компанії своїх дітей та чоловіка. Всі були одягнені у чорний колір і щасливо позували на камеру.

Світлана Тарабарова зуміла викликати розчулення користувачів мережі, які писали їй компліменти в коментарях: "Так ніжно, кохання завжди переможе", "Красива ваша сім'я, бажаю ще більше кохання і як висновок-більше діток", "Такі милі", "Розумію, що день закоханих і не можу відвести погляд від ваших пупсят. Які ж красиві".

Нагадаємо, Тарабарова чесно розповіла про труднощі та заявила, чому їхня родина втратить будинок.

Як повідомляла Politeka, Тарабарова відмовилася критикувати подругу Тодоренко через її мовчання.

Також Politeka писала, що Тарабарова у сльозах розповіла, чому змушена продати свій будинок.