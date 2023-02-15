Светлана Тарабарова, которая вскоре станет мамой в третий раз, написала в соцсети, что для многих родителей это "день усталых".

14 февраля, в День святого Валентина, звездные пары решили признаться близким в любви. От некоторых слов украинских артистов глаза наполняются слезами, а по коже "мурашки". Певица Светлана Тарабарова на личной странице в соцсети Инстаграм также посвятила пост этому дню.

Так, Светлана Тарабарова, которая вскоре станет мамой в третий раз, написала в соцсети, что для многих родителей это "день усталых".

"Даже когда все рушится из рук, когда "мы же договаривались в этом году без подарков", когда времени на романтику, кажется, нет, поскольку дети занимают собой все пространство и время. Именно в такую минуту вспомните, что они появились на мир именно благодаря вашей любви. Найдите минуту обнять и поцеловать друг друга и успеть сказать люблю", – написала она.

Кроме того, артистка опубликовала милый семейный снимок, на котором позировала в компании своих детей и мужа. Все были одеты в черный цвет и счастливо позировали на камеру.

Светлана Тарабарова сумела вызвать умиление пользователей сети, которые писали ей комплименты в комментариях: "Так нежно, любовь всегда победит", "Красивая ваша семья, желаю ещё больше любви и как вывод-побольше деток", "Такие милые", "Понимаю, что день влюбленных и не могу отвести взгляд от Ваших пупсят. Какие же красивые".

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.