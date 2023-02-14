Популярна актриса театру та кіно Ганна Саліванчук розповіла про свою операцію після невдалого падіння. Її довелося провести в день Святого Валентина, що її засмутило. Вона також вирішила опублікувати спеціальну посаду.

«Ніколи не любила День Закоханих❤️ Я вважаю, що любити і любити треба щодня, головне, щоб було кого 👍 І подарунки, квіти, увага, сюрпризи теж бажано робити щодня, а не лише 14 лютого» - зізналася Саліванчук та опублікувала історію про священика Валентина.

У мережі також висловили свою думку про відео зірки, на якій вона допомагає іншим українцям:

«Ви найкраща ❤; Золоті слова; Я теж вважаю те, що не тільки треба дарувати квіти та все інше на день закоханих. А й у інші дні; Цей день коханців, а не одружених пар».

Ганна Саліванчук кілька днів тому зламала носа з чистої випадковості - впавши на сходи обличчям униз. Після цього зірка не почала залишатися вдома і вирушила на зйомки, приховавши травми під гримом.

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