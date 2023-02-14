Популярная актриса театра и кино Анна Саливанчук рассказала о своей операции после неудачного падения. Ее пришлось провести в день Святого Валентина, что ее расстроило. Она также решила опубликовать специальный пост.

«Никогда не любила День Влюбленных❤️ Я считаю, что любить и любить надо каждый день, главное, чтобы было кого 👍 И подарки, цветы, внимание, сюрпризы тоже желательно делать каждый день, а не только 14 февраля» - призналась Саливанчук и опубликовала историю о священнике Валентине.

В сети также выразили свое мнение о видео звезды, на котором она помогает другим украинцам:

«Вы самая лучшая❤; Золотые слова; Я тоже считаю то, что не только надо дарить цветы и все остальное в день влюбленных. А и в другие дни; Этот день любовников, а не женатых пар❤».

Анна Саливанчук несколько дней тому назад сломала нос по чистой случайности - упав на ступеньки лицом вниз. После этого звезда не стала оставаться дома и отправилась на съемки, скрыв травмы под гримом.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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