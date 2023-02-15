Судячи з фотографій, якими виконавиця Злата Огневич поділилася у фотоблозі, в Карпатах їй вдалося добре провести час.

Карпати залишаються найактуальнішим регіоном для туризму в Україні, незважаючи на коронавірусну кризу та війну. Українська співачка Злата Огневич не стала винятком та поділилася на особистій сторінці у соцмережі Інстаграм із шанувальниками фотографіями зі свого відпочинку у Карпатах.

Судячи з фото, якими виконавиця поділилася у фотоблозі, в Карпатах їй удалося добре провести час. Знаменитість покаталася на родільбані, поласувала місцевими смаколиками, насолодилася українською музикою у виконанні живого оркесту. Але найбільше запам'ятовуються - це катання на лижах і тренування з тренером, який її вчив.

Злата Огневич наголосила з гумором, що вже може робити ластівку, стоячи на лижах. Ну і трохи краще кататися, ніж колись. Це знаменитість продемонструвала на кадрах у мережі. Як вона розповіла, лижі тепер її нове захоплення та кохання.

Щоб покататися зірка вибрала яскраву куртку та темні штани – цей комплект їй дуже підійшов.

"Лижі, то нове кохання. Навіть, якщо боїтеся, треба спробувати. І я дуже вам раджу, робити це з інструктором", - порадила Злата Огневич.

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