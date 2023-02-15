Судя по фото, которыми исполнительница Злата Огневич поделилась в фотоблоге, в Карпатах ей удалось хорошо провести время.

Карпаты остаются самым актуальным регионом для туризма в Украине, несмотря на коронавирусный кризис и войну. Украинская певица Злата Огневич не стала исключением и поделилась на личной странице в соцсети Инстаграм с поклонниками фотографиями со своего отдыха в Карпатах.

Судя по фото, которыми исполнительница поделилась в фотоблоге, в Карпатах ей удалось хорошо провести время. Знаменитость покаталась на родельбане, полакомилась местными вкусностями, насладилась украинской музыкой в исполнении живого оркеста. Но самое запоминающиеся - это катание на лыжах и тренировки с тренером, который ее учил.

Злата Огневич отметила с юмором, что уже может делать ласточку, стоя на лыжах. Ну и немного лучше кататься, чем прежде. Это знаменитость продемонстрировала на кадрах в сети. Как она рассказала, лыжи теперь ее новое увлечение и любовь.

Чтобы покататься звезда выбрала яркую куртку и темные штаны - этот комплект ей весьма подошел.

"Лыжи, то новая любовь. Даже, если боитесь, нужно попробовать. И я очень вам советую, делать это с инструктором", - посоветовала Злата Огневич.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

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