Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", вирішила представити кілька сміливих кадрів у мережі. Даша раніше часто брала участь у трендових фотосесіях та дивувала образами.

Цього разу дівчина поділилася фото, на яких сяяла у латексному костюмі та шкіряному пальті. Чорні ботфорти вдало доповнили образ дівчини.

Очікується, що не обійшлося без повітряного шпагату, адже екс-гімнастка часто демонструє свою розтяжку на публіці.

«Майже весна» – коротко пише Даша.

У мережі відповіли:

«Як завжди – неймовірна 🔥; Королева 😍; Які гарні фото 😍; Wow wow кайф 🙌🏻; Крутна 🔥;

Шикарний образ 🙌🔥; Як завжди космос 🔥; гарні ноги, гарна робота; вона вкладає у себе розумно».

Також дівчина згадала, як була в найкращій своїй формі і щиро веселилася на пляжі, не думаючи про важкий для всіх час. Тоді, до вторгнення, багато хто вирушав за кордон на безтурботну відпустку.

"Архіви увійшли в чат 🙈 частина друга)" - поділилася Даша під коротким відео зі свого відпочинку.

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