Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", вирішила представити кілька сміливих кадрів у мережі. Даша раніше часто брала участь у трендових фотосесіях та дивувала образами.
Цього разу дівчина поділилася фото, на яких сяяла у латексному костюмі та шкіряному пальті. Чорні ботфорти вдало доповнили образ дівчини.
Очікується, що не обійшлося без повітряного шпагату, адже екс-гімнастка часто демонструє свою розтяжку на публіці.
«Майже весна» – коротко пише Даша.
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У мережі відповіли:
«Як завжди – неймовірна 🔥; Королева 😍; Які гарні фото 😍; Wow wow кайф 🙌🏻; Крутна 🔥;
Шикарний образ 🙌🔥; Як завжди космос 🔥; гарні ноги, гарна робота; вона вкладає у себе розумно».
Також дівчина згадала, як була в найкращій своїй формі і щиро веселилася на пляжі, не думаючи про важкий для всіх час. Тоді, до вторгнення, багато хто вирушав за кордон на безтурботну відпустку.
"Архіви увійшли в чат 🙈 частина друга)" - поділилася Даша під коротким відео зі свого відпочинку.
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