Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", решила представить несколько смелых кадров в сети. Даша ранее часто принимала участие в трендовых фотосессиях и удивляла образами.

В этот раз девушка поделилась фото, на которых блистала в латексном костюме и кожаном пальто. Черные ботфорты удачно дополнили образ девушки.

Ожидаемо, не обошлось без воздушного шпагата, ведь экс-гимнастка часто демонстрирует свою растяжку на публике.

«Почти весна» - коротко пишет Даша.

В сети ответили:

«Как всегда – невероятная🔥; Королева 😍; Какие красивые фото😍; Wow wow кайф 🙌🏻; Крутящая🔥;

Шикарный образ 🙌🔥; Как всегда космос🔥; хорошие ноги, хорошая работа; она вкладывает в себя умно».

Также девушка вспомнила, как была в лучшей своей форме и от души веселилась на пляже, не думая про тяжелое для всех время. Тогда, до вторжения, многие отправлялись заграницу на беззаботный отпуск.

«Архивы вошли в чат 🙈 часть вторая)» - поделилась Даша под коротким видео из своего отдыха.

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