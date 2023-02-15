Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", решила представить несколько смелых кадров в сети. Даша ранее часто принимала участие в трендовых фотосессиях и удивляла образами.
В этот раз девушка поделилась фото, на которых блистала в латексном костюме и кожаном пальто. Черные ботфорты удачно дополнили образ девушки.
Ожидаемо, не обошлось без воздушного шпагата, ведь экс-гимнастка часто демонстрирует свою растяжку на публике.
«Почти весна» - коротко пишет Даша.
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В сети ответили:
«Как всегда – невероятная🔥; Королева 😍; Какие красивые фото😍; Wow wow кайф 🙌🏻; Крутящая🔥;
Шикарный образ 🙌🔥; Как всегда космос🔥; хорошие ноги, хорошая работа; она вкладывает в себя умно».
Также девушка вспомнила, как была в лучшей своей форме и от души веселилась на пляже, не думая про тяжелое для всех время. Тогда, до вторжения, многие отправлялись заграницу на беззаботный отпуск.
«Архивы вошли в чат 🙈 часть вторая)» - поделилась Даша под коротким видео из своего отдыха.
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