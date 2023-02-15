Популярний український музикант та фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який з початку війни пішов служити в українське військо, відправивши дружину та дітей за кордон, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав чарівне фото із дружиною та дітьми.
Як видно, на новій фотографії зіркове сімейство відбито у святковій новорічній атмосфері з яскравою ялинкою. На знімку можна побачити Тараса, його дружину – співачку Alyosha (Олена Тополя) та двох синів, які помітно підросли. Проте на фото немає наймолодшої доньки артиста Марії. Усі вони мило позують та посміхаються в камеру.
У підписі до публікації Тополі ніжно привітав дружину з Днем святого Валентина: "З Днем закоханих, @alyoshasinger. Дякую за кохання, сім'ю та трьох Тополяток. Люблю".
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:
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"Щастя, любов і розуміння! Дякую за ваш талант, за позитив, за приклад! Ви не даєте впасти духом! Ви найкращі!".
"Яка ви класна українська родина! Приклад для всіх!"
"Тополята, ви неймовірні".
"Які ж ви класні".
"Красива сім'я. З Днем святого Валентина".
"Зростають у гніздечку Тополята".
"Чудова родина, щастя вам".
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