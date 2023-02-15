Популярный украинский музыкант и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, который с начала войны пошел служить в украинское войско, отправив жену и детей за границу, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил очаровательное фото с женой и детьми.

Как видно, на новой фотографии звездное семейство запечатлено в праздничной новогодней атмосфере с яркой елкой. На снимке можно увидеть Тараса, его жену – певицу Alyosha (Алена Тополя) и двух сыновей, которые заметно подросли. Однако, на фото нет самой младшей дочери артиста Марии. Все они мило позируют и улыбаются в камеру.

В подписи к публикации Тополя нежно поздравил жену с Днем святого Валентина: "С Днем влюбленных, @alyoshasinger. Спасибо за любовь, семью и троих Тополяток. Люблю".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:

"Счастье, любовь и понимание! Спасибо за ваш талант, за позитив, за пример! Вы не даете упасть духом! Вы лучшие!".

"Какая вы классная украинская семья! Пример всем!".

"Тополята, вы невероятны".

"Какие же вы классные".

"Красивая семья. С Днем святого Валентина".

"Растут в гнездышке Тополята".

"Великолепная семья, счастья вам".

Напомним, "В самое сердечко": "Холостячка" Огневич в черном кружеве взбудоражила сеть новым фото.

Как сообщала Politeka, "Это мечта всех": Цибульская рассказала, какой подарок "для двоих" хочет на День Валентина, видео.

Также Politeka писала, что "Ты очень красивая": Андраде из "Орла и Решки" в белой шубе хвастнула кадрами с прогулки у моря.