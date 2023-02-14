Відома українська актриса Анна Кошмал, яка прославилася у серіалі "Свати", розповіла, чому не розуміє свято всіх закоханих. До того ж, зірка опублікувала рідкісний знімок із чоловіком. Крім того, на її особистій сторінці в Інстаграм з'явилося миле фото з її маленьким синочком.

Українська актриса Анна Кошмал рідко говорить про свого обранця. Сьогодні знаменитість вирішила поділитися романтичним знімком із чоловіком. Дівчина ніжно обіймала його і м'яко посміхалася, притискаючись до плеча. На другому знімку вона позувала разом зі своїм сином, якого тримала на руках.

Анна також зізналася, що не дуже розуміє таке свято як День усіх Закоханих. Артистка каже, що у їхній сім'ї прийнято радувати один одного незалежно від дати календаря. Однак на День святого Валентина Кошмал не відмовиться від горщика із квітами.



"Відверто кажучи, не дуже розумію це свято, адже я маю звичку говорити своїй родині, що я їх люблю щодня. Але й не проти ще одного приводу для появи нового горщика з квітами." проблеми і горе". Люблять сміливі, антонім страху — кохання! Проявлятимемо любов не лише до близьких, а й до себе! Примножуємо її, нехай вона постійно зцілює нас і веде на світ”, — поділилася думками Анна Кошмал.

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