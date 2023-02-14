Известная украинская актриса Анна Кошмал, прославившаяся в сериале "Сваты", рассказала, почему не понимает праздник всех влюбленных. К тому же, звезда опубликовала редкий снимок с мужем. Кроме того на ее личной странице в Инстаграм появилось милое фото с ее маленьким сынишкой.

Украинская актриса Анна Кошмал редко говорит о своем избраннике. Сегодня знаменитость решила поделиться романтическим снимком с мужем. Девушка нежно обнимала его и мягко улыбалась, прижимаясь к его плечу. На втором снимке она позировала вместе со своим сынишкой, которого держала на руках.

Анна также призналась, что не очень понимает такой праздник, как День всех Влюбленных. Артистка говорит, что в их семье принято радовать друг друга вне зависимости от даты в календаре. Однако на День святого Валентина Кошмал не откажется от горшка с цветами.



"Откровенно говоря, не очень понимаю этот праздник, ведь у меня есть привычка говорить своей семье, что я их люблю каждый день. Но и не против еще одного повода для появления нового горшка с цветами. "Любовь — универсальный растворитель, она растворяет боль, проблемы и горе ". Любят смелые, антоним страха — любовь! Будем проявлять любовь не только к близким, но и к себе! Умножаем ее, пусть она постоянно исцеляет нас и ведет на свет", — поделилась мыслями Анна Кошмал.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

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