Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала романтичне фото, а також показала любовне листування з чоловіком, присвятивши свою посаду до Дня святого Валентина.
Як видно, на новій фотографії Наталка та Андрій знято у святковій новорічній атмосфері та відповідних образах. Так, вони обоє одягнені в симпатичні чорно-білі светри з оленями, вони притискаються один до одного, дивлячись у вічі. Також актриса показала скріншот їх із чоловіком любовного листування.
У підписі до публікації Денисенко написала: "Любіть - тому що це те, що дає нам сили триматися і жити. Сьогодні святкую без свого коханого. Але сподіваюся побачимось з @andreyfedinchik, і не через 10 років, як він пожартував, а зовсім скоро" .
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
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"Які ви неймовірно зворушливі. Бажаю вам якнайшвидшого возз'єднання".
"Яке миле листування. Зі святом Вас, Наталочко!".
"Про 10 років прочитала, стало трохи моторошно. Сподіваюся, все дуже швидко налагодиться і всі будуть разом зі своїми коханими. Зі святом".
"Боже борони 10 років! Нехай так не жартує".
"Зі святом вас вітаємо. Любіть і будьте кохані".
"Головне не втрачати почуття гумору. Щастя вам і кохання".
"Боже, як приємно бачити, що люди люблять, і в цей нелегкий час, ще й такий день – зберігають почуття гумору та закоханості".
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