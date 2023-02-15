Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала романтичне фото, а також показала любовне листування з чоловіком, присвятивши свою посаду до Дня святого Валентина.

Як видно, на новій фотографії Наталка та Андрій знято у святковій новорічній атмосфері та відповідних образах. Так, вони обоє одягнені в симпатичні чорно-білі светри з оленями, вони притискаються один до одного, дивлячись у вічі. Також актриса показала скріншот їх із чоловіком любовного листування.

У підписі до публікації Денисенко написала: "Любіть - тому що це те, що дає нам сили триматися і жити. Сьогодні святкую без свого коханого. Але сподіваюся побачимось з @andreyfedinchik, і не через 10 років, як він пожартував, а зовсім скоро" .

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Які ви неймовірно зворушливі. Бажаю вам якнайшвидшого возз'єднання".

"Яке миле листування. Зі святом Вас, Наталочко!".

"Про 10 років прочитала, стало трохи моторошно. Сподіваюся, все дуже швидко налагодиться і всі будуть разом зі своїми коханими. Зі святом".

"Боже борони 10 років! Нехай так не жартує".

"Зі святом вас вітаємо. Любіть і будьте кохані".

"Головне не втрачати почуття гумору. Щастя вам і кохання".

"Боже, як приємно бачити, що люди люблять, і в цей нелегкий час, ще й такий день – зберігають почуття гумору та закоханості".

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