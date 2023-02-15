Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила романтичное фото, а также показала любовную переписку с мужем, посвятив свой пост ко Дню святого Валентина.

Как видно, на новой фотографии Наталка и Андрей запечатлены в праздничной новогодней атмосфере и соответственных образах. Так, они оба одеты в симпатичные черно-белые свитера с оленями, они прижимаются друг к другу, смотря в глаза. Также актриса показала скриншот их с мужем любовной переписки.

В подписи к публикации Денисенко написала: "Любите – потому что это то, что дает нам силы держаться и жить. Сегодня праздную без своего возлюбленного. Но надеюсь увидимся с @andreyfedinchik, и не через 10 лет, как он пошутил, а совсем скоро".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Какие вы невероятно трогательны. Желаю вам скорейшего воссоединения".

"Какая милая переписка. С праздником Вас, Наталочка!".

"Про 10 лет прочла, стало немного жутковато. Надеюсь, все очень быстро наладится и все будут вместе со своими любимыми. С праздником".

"Боже упаси 10 лет! Пусть так не шутит".

"С праздником вас поздравляем. Любите и будьте любимы".

"Главное не терять чувство юмора. Счастье вам и любви".

"Боже, как приятно видеть, что люди любят, и в это нелегкое время, еще и такой день – сохраняют чувство юмора и влюбленности".

Напомним, "В самое сердечко": "Холостячка" Огневич в черном кружеве взбудоражила сеть новым фото.

Как сообщала Politeka, "Это мечта всех": Цибульская рассказала, какой подарок "для двоих" хочет на День Валентина, видео.

Также Politeka писала, что "Ты очень красивая": Андраде из "Орла и Решки" в белой шубе хвастнула кадрами с прогулки у моря.