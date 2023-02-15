Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни багато займається благодійними проектами та продовжує знімати своє шоу з Машею Єфросініною, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці у Instagram. Так, цього разу зірка поділилася милим сімейним фото, на якому з'явилася з чоловіком та доньками
Як виявилося, Оля присвятила свою посаду до Дня святого Валентина та показала фото із сімейного архіву. На фотографії співачка показала всю свою родину – чоловіка Вадима та доньок Машу та Алісу на відпочинку. Схоже, це фото було зроблено під час відпочинку артистки на Мальдівах кілька років тому.
У підписі до публікації Полякова написала: "Я люблю вас!" Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Аліса просто вогонь".
"Старша дочка, вся в маму".
"А ми любимо вас".
"Що з дитиною не так?".
"А чому він завжди у шапочці?".
"Це ваш чоловік?"
"Та вона йому йде по фен-шую".
"Чудова родина".
"Рідко можна побачити вас разом".
"Боже, яка Аліса гарна".
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