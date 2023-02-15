Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны много занимается благотворительными проектами и продолжает снимать свое шоу с Машей Ефросининой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась милым семейным фото, на котором появилась с мужем и дочками
Как оказалось, Оля посвятила свой пост ко Дню святого Валентина и показала фото из семейного архива. На фотографии певица показала всю свою семью – мужа Вадима и дочек Машу и Алису на отдыхе. Похоже, это фото было сделано во время отдыха артистки на Мальдивах несколько лет назад.
В подписи к публикации Полякова написала: "Я люблю вас!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Алиса просто огонь".
"Старшая дочь, вся в маму".
"А мы любим вас".
"Что с малышкой не так?".
"А почему он всегда в шапочке?".
"Это ваш мужчина?".
"Да она ему идет по фен-шую".
"Великолепная семья".
"Редко можно увидеть вас вместе".
"Боже, какая Алиса красивая".
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