Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны много занимается благотворительными проектами и продолжает снимать свое шоу с Машей Ефросининой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась милым семейным фото, на котором появилась с мужем и дочками

Как оказалось, Оля посвятила свой пост ко Дню святого Валентина и показала фото из семейного архива. На фотографии певица показала всю свою семью – мужа Вадима и дочек Машу и Алису на отдыхе. Похоже, это фото было сделано во время отдыха артистки на Мальдивах несколько лет назад.

В подписи к публикации Полякова написала: "Я люблю вас!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Алиса просто огонь".

"Старшая дочь, вся в маму".

"А мы любим вас".

"Что с малышкой не так?".

"А почему он всегда в шапочке?".

"Это ваш мужчина?".

"Да она ему идет по фен-шую".

"Великолепная семья".

"Редко можно увидеть вас вместе".

"Боже, какая Алиса красивая".

Напомним, "В самое сердечко": "Холостячка" Огневич в черном кружеве взбудоражила сеть новым фото.

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