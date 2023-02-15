Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, з початку війни почала активно розвивати свій Instagram-блог, де ділиться з шанувальниками корисною інформацією, особистими подіями та намагається всіляко підтримувати українців під час війни. Так, цього разу зірка виклала романтичне архівне фото із чоловіком, якого багато років ретельно приховувала.

На архівній фотографії Оля та її чоловік знято, мабуть, під час романтичної подорожі. Вони притискаються один до одного, тримаються за руки та мило посміхаються в камеру. На цій фотографії, як зауважила Оля, вже носила під серцем сина.

У підписі до публікації Цибульська здивувала несподіваним одкровенням: "А що для тебе любов? Він ненавидить коли я виставляю його фото, а я обожнюю робити те,що він ненавидить. 2014 рік. Під серцем Нестор".

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію артистки:

"Ваш Нестор тата копірочка".

"Так ось на кого схожий Нестор, на батька".

"Ви гарна пара".

"Які ви схожі".

"Ви прекрасні".

"Оля, Нестор схожий на вас. А пара ви класна! Будьте завжди щасливі!".

"Нестор дуже схожий на тата! Батьківська копія!".

"Ви дуже гарні. А я теж не люблю виставляти сімейні фото. Наче це тільки моє і все".

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