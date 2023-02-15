Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, с начала войны начала активно развивать свой Instagram-блог, где делится с поклонниками полезной информацией, личными событиями и пытается всячески поддерживать украинцев во время войны. Так, в этот раз звезда выложила романтичное архивное фото с мужем, которого много лет тщательно скрывала.

На архивной фотографии Оля и ее муж запечатлены, видимо, во время романтического путешествия. Они прижимаются друг к другу, держаться за руки и мило улыбаются в камеру. На этой фотографии, как отметила Оля, на уже носила под сердцем сына.

В подписи к публикации Цибульская удивила неожиданным откровением: "А что для тебя любовь? Он ненавидит, когда я выставляю его фото, а я обожаю делать то, что он ненавидит. 2014 год. Под сердцем Нестор".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"Ваш Нестор папина копирочка".

"Так вот на кого похож Нестор, на отца".

"Вы красивая пара".

"Какие вы похожие".

"Вы прекрасны".

"Оля, Нестор похож на вас. А пара вы классная! Будьте счастливы всегда!".

"Нестор очень похож на папу! Отцовская копия!".

"Вы очень хороши. А я тоже не люблю выставлять семейные фото. Как будто это только мое и все".

Напомним, "В самое сердечко": "Холостячка" Огневич в черном кружеве взбудоражила сеть новым фото.

Как сообщала Politeka, "Это мечта всех": Цибульская рассказала, какой подарок "для двоих" хочет на День Валентина, видео.

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