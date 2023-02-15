Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на росіян і не тільки. Так, цього разу комік опублікував у своєму Instagram нове відео, на якому показав пародію на гучне відео з російськими та днр-рівськими вдовами, яким подарували шуби за загиблих чоловіків, а потім забрали.

У підписі до публікації на своєму ютуб-каналі Юрій пояснив цю пародію: "Нещодавно в інтернеті з'явився запис, на якому кілька жінок (більшість з яких швидше за все масовка), стоячи на вулиці і тримаючи перед собою шуби, хором, на камеру, дякують якій незрозумілий комітет за такі цінні подарунки, і радісно стверджують, що навіть не думали, що у них "буде така можливість" колись отримати ці дорогі хутряні вироби. Що цікаво, шуби відразу після зйомки у них забрали, пояснивши це тим, що вони поганої якості, і незабаром їм видадуть нові, якісніші... Що тут за підсумком можна сказати... "Шуби – це не лише цінне хутро, а й 3-4 кілограми локшини на вуха".

Шанувальники відразу почали коментувати нову пародію і дякувати коміку:

"Черговий шедевр від Юри".

"Нірка за орка - вигідний обмін, якнайбільше їх".

"Ха, спочатку у коментах люди ржали, що шуби після відео забрали. А потім так і сталося".

"Що не фраза, то крилата, російський світ у всій його красі. Сміялася до сліз".

"Геніально помічено! Нескінченна подяка".

"Вся суть росії! Такий тонкий гумор! Юра – ви талановитіші".

"Юрочка, ти супер! Досі сміюся! Дякую!".

"Вся росія в одному відео".

"Супер! Дякую за піднятий настрій!".

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