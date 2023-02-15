Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на россиян и не только. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором показал пародию на нашумевшее видео с российскими и днр-ровскими вдовами, которым подарили шубы за погибших мужей, а потом забрали.

В подписи к публикации на своем ютуб-канале Юрий объяснил эту пародию: "Недавно в интернете появилась запись, на которой несколько женщин (большинство из которых скорее всего массовка), стоя на улице и держа перед собой шубы, хором, на камеру, благодарят какой-то непонятный комитет за такие ценные подарки, и радостно утверждают, что даже не думали, что у них "будет такая возможность" когда-нибудь получить эти дорогие меховые изделия. Что интересно, шубы сразу после съёмки у них забрали, объяснив это тем, что они плохого качества, и скоро им выдадут новые, более качественные. Что тут по итогу можно сказать... "Шубы – это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма лапши на уши".

Поклонники тут же принялись комментировать новую пародию и благодарить комика:

"Очередной шедевр от Юры".

"Норка за орка – выгодный обмен, побольше бы их".

"Ха, сначала в комментах люди ржали, что шубы после видео забрали. А потом так и произошло".

"Что не фраза, то крылатая, русский мир во всей его красоте. Смеялась до слез".

"Гениально подмечено! Бесконечная благодарность".

"Вся суть россии! Такой тонкий юмор! Юра – вы талантливее".

"Юрочка, ты супер! До сих пор смеюсь! Спасибо!".

"Вся россия в одном видео".

"Супер! Спасибо большое за поднятое настроение!".

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