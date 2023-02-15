Телеведуча Леся Нікітюк не почала сперечатися зі співробітниками поліції, розуміючи, що вона винна.

Українська телеведуча та блогер Леся Нікітюк часто ділиться особистим на своїй сторінці у мережі. Цього разу вона розповіла, що у День закоханих потрапила у неприємну ситуацію. Дорогою знаменитість зупинили співробітники поліції. Деталями інциденту вона поділилася у своїх Instagram-stories.

Так, на дорозі знаменитість зупинили співробітники поліції та виписали штраф. Виявилось, що Леся Нікітюк перевищила швидкість на дорозі. Проте ведуча не розгубилася та навіть привітала поліцейських зі святом.

"Шановна поліція, я люблю вас! Оплачую штраф негайно", - сказала Леся Нікітюк.

Телеведуча не почала сперечатися зі співробітниками поліції, розуміючи, що вона винна, і одразу заплатила штраф у розмірі 340 гривень.

"340 гривень! За що? За те, що я люблю?", – пожартувала ведуча.

Більше того, Леся Нікітюк ще й вирішила зробити приємне поліцейським у святковий день. На подяку за службу Нікітюк подарувала їм печиво у вигляді сердечок.

До речі, із Instagram-stories стає зрозуміло, що Леся Нікінтюк святкувала День закоханих разом із подругою. Однак шанувальники досі розпитують її про особисте життя, але ведуча лише жартує або ніяк не реагує.



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