Телеведущая Леся Никитюк не начала спорить с сотрудниками полиции, понимая, что она виновата.

Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк часто делиться личным на своей странице в сети. В этот раз она рассказала, что в День влюбленных попала в неприятную ситуацию. На дороге знаменитость остановили сотрудники полиции. Деталями инцидента она поделилась в своих Instagram-stories.

Так, на дороге знаменитость остановили сотрудники полиции и выписали штраф. Оказалось, что Леся Никитюк превысила скорость на дороге. Однако ведущая не растерялась и даже поздравила полицейских с праздником.

"Уважаемая полиция, я люблю вас! Оплачиваю штраф немедленно", – сказала Леся Никитюк.

Телеведущая не начала спорить с сотрудниками полиции, понимая, что она виновата, и сразу заплатила штраф в размере 340 гривен.

"340 гривен! За что? За то, что я люблю?", – пошутила ведущая.

Более того, Леся Никитюк еще и решила сделать приятное полицейским в праздничный день. В благодарность за службу Никитюк подарила им печенье в виде сердечек.

К слову, из Instagram-stories становится ясно, что Леся Никинтюк праздновала День влюбленных вместе с подругой. Однако поклонники до сих пор расспрашивают ее о личной жизни, но ведущая лишь отшучивается или никак не реагирует.



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