Цього разу на своїй сторінці у соціальній мережі Марічка Падалко показала, як Бахмут зараз тримається надзусиллями українських захисників (відео 1), місто росіяни атакують із трьох напрямків (фото 2). Також відомо, що росіяни вдарили з «градів» по ​​житловому сектору Очакова у Миколаївській області (фото 3).

Оптимістично стосовно літаків був перед початком зустрічі у форматі Рамштайн налаштований і наш міністр оборони (відео 4).

Втім, за підсумками зустрічі, надання Україні бойової авіації не оголосили. Схожа історія була і з танками, коли про їхню передачу Києву оголосили через кілька днів після офіційної зустрічі в Рамштайні.

Нідерланди підтвердили, що отримали запит від України на постачання винищувачів F-16 – заявила міністерка оборони країни та додала, що це питання обговорять із США «за зачиненими дверима» (відео 5)

В Об'єднаному командуванні «Південь» заявили, що покарали військовослужбовців, які брутально затримували чоловіка на одеській вулиці, очевидно, для контактів із військом (відео 6). Мобілізація в Україні відбувається з 24 лютого 2022 року. Останнім часом із різних регіонів України збільшилась кількість відео з неналежною поведінкою представників військовоматів.

Також Марічка згадала про першу сутичку між українськими та російськими спортсменами закінчилася на нашу користь. На зборах у Туреччині в одному готелі опинився російський "Шинник" та футбольний клуб із Закарпаття "Мінай". Росіяни хамили працівникам, українці заступилися, і пішла «стінка на стінку» (відео 7). В результаті готель залишився за українцями (фото 8).

У мережі почали коментувати відео: «Остання відео зробило мій вечір! 😍; Переможемо! Обов'язково! Боже бережи наших хлопців!❤️; Росіяни завжди хамами були їсти та будуть

Нехай синів депутатів так залучають до служби; Хто військовим дозволяв так поводитися на вулиці? А сміємося з Росії. Та це жах».

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.