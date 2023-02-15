Известная телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко опубликовала топ полезных и самых актуальных тем за последние сутки.

В этот раз на своей странице в социальной сети Маричка Падалко показала, как Бахмут сейчас держится сверхусилиями украинских защитников (видео 1), город россияне атакуют с трех направлений (фото 2). Также известно, что россияне ударили из «градов» по жилому сектору Очакова в Николаевской области (фото 3).

Оптимистично по отношению к самолетам был перед началом встречи в формате Рамштайн настроен и наш министр обороны (видео 4).

Впрочем, по итогам встречи предоставление Украине боевой авиации не объявили. Похожая история была и с танками, когда об их передаче Киеву объявили через несколько дней после официальной встречи в Рамштайне.

Нидерланды подтвердили, что получили запрос от Украины на поставку истребителей F-16 – заявила министерша обороны страны и добавила, что этот вопрос обсудят с США «за закрытыми дверями» (видео 5)

В Объединенном командовании «Юг» заявили, что наказали военнослужащих, которые грубо задерживали мужчину на одесском улицы, очевидно, для контактов с войском (видео 6). Мобилизация в Украине проходит с 24 февраля 2022 года. В последнее время из разных регионов Украины увеличилось количество видео с ненадлежащим поведением представителей военноматов.

Также Маричка упомянула о первой стычке между украинскими и российскими спортсменами закончилась в нашу пользу. На собрании в Турции в одном отеле оказался российский "Шинник" и футбольный клуб из Закарпатья "Минай". Россияне хамили работникам, украинцы вступились, и пошла «стенка на стенку» (видео 7). В результате гостиница осталась за украинцами (фото 8).

В сети принялись комментировать видео: «Последнее видео сделало мой вечер! 😍; Победим! Обязательно! Боже храни наших ребят!❤️; Россияне всегда хамами были есть и будут

Пусть сынков депутатов так привлекают к службе; Кто военным позволял так себя вести на улице? А смеемся над россией. Да это ужас😢».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.