У листопаді минулого року Олександра Зарицька зізналася, що щаслива та закохана, розповідаючи про нові стосунки.

Фронтвумен гурту "KAZKA" Олександра Зарицька опублікувала романтичне відео зі своїм бойфрендом, українським музикантом та motion-дизайнером гурту Hawx Павлом Тараненком. Дуже зворушливі та романтичні кадри були опубліковані на особистій сторінці знаменитості в Інстаграм .

У листопаді минулого року Зарицька зізналася, що щаслива та закохана, розповідаючи про нові стосунки. Тоді вона зізналася, що іноді їй хочеться поділитись особистим щастям у соцмережах.

На цей раз, артистка Олександра Зарицька зібрала в одному ролику веселі та романтичні моменти з бойфрендом і навіть не посоромилася показати на камеру їхні поцілунки.

"Жоден на землі так не дивиться! Люблю!" - мило підписала відео Зарицька.

Шанувальники співачки були захоплені романтичним відео. Фани раді, що нарешті Олександра Зарицька зустріла своє кохання і щаслива: "Які ви солоденькі", "Ах, як круто ви дивитесь разом", "Ви дуже схожі один на одного", "Я плачу! Ти така щаслива".

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