В ноябре прошлого года Александра Зарицкая призналась, что счастлива и влюблена, рассказывая о новых отношениях.

Фронтвумен группы "KAZKA" Александра Зарицкая опубликовала романтическое видео со своим бойфрендом, украинским музыкантом и motion-дизайнером группы Hawx Павлом Тараненко. Весьма трогательные и романтические кадры были опубликованы на личной странице знаменитости в Инстаграм.

В ноябре прошлого года Зарицкая призналась, что счастлива и влюблена, рассказывая о новых отношениях. Тогда она призналась, что иногда ей хочется поделиться личным счастьем в соцсетях.

В этот раз, артистка Александра Зарицкая собрала в одном ролике веселые и романтические моменты с бойфрендом и даже не постеснялась показать на камеру их поцелуи.

"Ни один на земле так не смотрит! Люблю!", – мило подписала видео Зарицкая.

Поклонники певицы были увлечены романтическим видео. Фаны рады, что наконец-то Александра Зарицкая встретила свою любовь и счастлива: "Какие вы сладенькие", "Ах, как круто вы смотритесь вместе", "Вы очень похожи друг на друга", "Я плачу! Ты так счастлива".

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