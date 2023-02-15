Популярна українська співачка Даша Астаф'єва за останній рік вирішила не лише менше займатися кар'єрою співачки, а й почала захоплюватися новими проектами. Даша навіть зняла кулінарне шоу, в якому брали участь її колеги, а також добрі знайомі.

Артистка також любить у мережі активно показувати різні кадри з товаришами та друзями, не розкриваючи причини зустрічей, але привертаючи увагу. Цього разу Даша блищала поряд із Євгеном Клопотенком.

Як відомо, популярний український кулінар та переможець шоу "МайстерШеф" Євген Клопотенко часто ділиться апетитними рецептами у мережі та вражає українців.

"З маестро" – коротко написала Даша під атмосферним фото.

Вирішила співачка також згадати про два нові проекти: особистий проект із приготуванням смаколиків, а також про шоу, яке вестиме Леся Нікітюк.

Поцікавилися у неї, як її враження від участі у новому проекті з колегою Лесею Нікітюк:

«Дуже класне та цікаве шоу та кумедне. Я радію, що квіточка моя на своєму місці, пряма всією душею, і тематика за часом якраз і не викликає сумнівів в актуальності контенту!» – пише Даша.

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