Популярная украинская певица Даша Астафьева за последний год решила не только меньше заниматься карьерой певицы, но и стала увлекаться новыми проектами. Даша даже сняла кулинарное шоу, в котором участвовали ее коллеги, а также хорошие знакомые.
Артистка также любит в сети активно показывать различные кадры с товарищами и друзьями, не раскрывая причину встреч, но привлекая внимание. В этот раз Даша блистала рядом с Евгением Клопотенко.
Как известно, популярный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко часто делится аппетитными рецептами в сети и впечатляет украинцев.
"С маэстро" - коротко написала Даша под атмосферным фото.
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Решила певица также вспомнить о двух новых проектах: личном проекте с приготовлением вкусностей, а также о шоу, которое будет вести Леся Никитюк.
Поинтересовались у нее, как ее впечатления от участия в новом проекте с коллегой Лесей Никитюк:
«Очень классное и интересное шоу и забавное. Я радуюсь, что цветочек мой на своем месте, прям всей душой, и тематика по времени как раз и не вызывает сомнений в актуальности контента!» - пишет Даша.
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