Популярная украинская певица Даша Астафьева за последний год решила не только меньше заниматься карьерой певицы, но и стала увлекаться новыми проектами. Даша даже сняла кулинарное шоу, в котором участвовали ее коллеги, а также хорошие знакомые.

Артистка также любит в сети активно показывать различные кадры с товарищами и друзьями, не раскрывая причину встреч, но привлекая внимание. В этот раз Даша блистала рядом с Евгением Клопотенко.

Как известно, популярный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко часто делится аппетитными рецептами в сети и впечатляет украинцев.

"С маэстро" - коротко написала Даша под атмосферным фото.

Решила певица также вспомнить о двух новых проектах: личном проекте с приготовлением вкусностей, а также о шоу, которое будет вести Леся Никитюк.

Поинтересовались у нее, как ее впечатления от участия в новом проекте с коллегой Лесей Никитюк:

«Очень классное и интересное шоу и забавное. Я радуюсь, что цветочек мой на своем месте, прям всей душой, и тематика по времени как раз и не вызывает сомнений в актуальности контента!» - пишет Даша.

Напомним, "Мы с вами стали родными": звезда "1+1" Витвицкая растрогала кадрами из детской больницы.

Как сообщала Politeka, "Прямо в шоке, как он вырос": Квиткова после разрыва с "Холостяком" Добрыниным показала отдых с сыном.

Также Politeka писала, что "Сын впервые произнес…": Гвоздева из "Танців з зірками" поделилась материнской радостью.