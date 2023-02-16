Український ведучий Андрій Бєдняков, який став зіркою після травел-шоу "Орел та Решка", отримував багато пропозицій від росії.

Український ведучий Андрій Бєдняков, який став зіркою після травел-шоу "Орел і Решка", після 2014 року він продовжував працювати в росії, а коли розпочалося повномасштабне вторгнення, обірвав усі зв'язки зі знайомими та друзями звідти. Ведучий в інтерв'ю ютуб-каналу Pressing зізнався, які гонорари йому пропонували за роботу в окупованому Криму.

Багато років Андрій Бєдняков працював з російським блогером Анастасією Івлєєвою, яка неодноразово відвідувала окупований Крим. Проте, за його словами, вони ніколи не були близькими друзями та припинили спілкування ще до 24 лютого.

Коли в окупований Крим на корпоративи звали самого Андрія, він завжди відмовлявся, хоча пропонували суми вдвічі вищу. Ведучий ніколи не сумнівався, що Крим – це Україна, тому не хотів їхати туди, поки там висіли російські прапори.

"Якщо в мене запитають, чи їздив я до Криму, я скажу, ні, не їздив. Відмовляючись від корпоративів, за які мені вдвічі більше давали. 30 000 євро було. 35 000 мені давали за весілля. Один Новий рік був, мені давали 45 000 євро. Я не поїхав", - сказав Андрій Бєдняков.

У 2014 році російські продюсери запропонували йому два проекти у прайм-тайм, один із яких у прямому ефірі, на федеральному каналі "росія 1". За його словами, там він міг заробити 350 тисяч доларів. Вони йому казали, що скоро все закінчиться, а в нього будуть гроші. Однак на привабливу пропозицію пропагандистів телеведучий відповів відмовою.

"Я сказав, що не можу. Вони телефонували мені ще тиждень десь. "Андрію, зараз усе закінчиться", — казали вони. А я їм кажу: "Слухайте, я вестиму прямі ефіри, а в мене Донецьк будуть бомбити і стріляти. Я не можу", — розповідав про ті події Андрій Бєдняков.



