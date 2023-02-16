Украинский ведущий Андрей Бедняков, который стал звездой после травел-шоу "Орел и Решка", после 2014 года он продолжал работать в россии, а когда началось полномасштабное вторжение, оборвал все связи со знакомыми и друзьями оттуда. Ведущий в интервью ютуб-каналу "Pressing" признался, какие гонорары ему предлагали за работу в оккупированном Крыму.

Многие годы Андрей Бедняков работал с российским блогером Анастасией Ивлеевой, неоднократно посещавшей оккупированный Крым. Однако, по его словам, они никогда не были близкими друзьями и прекратили общение еще до 24 февраля.

Когда в оккупированный Крым на корпоративы звали самого Андрея, он всегда отказывался, хотя предлагали суммы вдвое выше. Ведущий никогда не сомневался, что Крым - это Украина, потому не хотел ехать туда пока там висели российские флаги.

"Если у меня спросят ездил ли я в Крым, я скажу, нет, не ездил. Отказываясь от корпоративов, за которые мне в два раза больше давали. 30 000 евро было. 35 000 мне давали за свадьбу. Один Новый год был, мне давали 45 000 евро. Я не поехал", - сказал Андрей Бедняков.

В 2014 году российские продюсеры предложили ему два проекта в прайм-тайм, один из которых в прямом эфире, на федеральном канале "россия 1". По его словам, там он мог заработать 350 тысяч долларов. Они ему говорили, что скоро все закончится, а у него будут деньги. Однако на заманчивое предложение пропагандистов телеведущий ответил отказом.

"Я сказал, что не могу. Они звонили мне еще неделю где-то. "Андрей, сейчас все закончится", — говорили они. А я им говорю: "Слушайте, я буду вести прямые эфиры, а у меня Донецк будут бомбить и стрелять. Я не могу", — рассказывал о тех событиях Андрей Бедняков.



