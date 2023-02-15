Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", стала популярним блогером та часто показує в Інстаграм нові фото. Таким чином, дівчина привертає до себе увагу і, як і раніше, отримує багато компліментів.

Чорні ботфорти з джинсовим міні, чорним піджаком та білою майкою вдало поєднувалися між собою. Величезний букет червоних троянд одразу опинився у центрі обговорень.

«Щороку люди в день Святого Валентина діляться на тих, хто святкує цей день і тих, хто з нетерпінням чекає на 15 лютого. Коли в мене з'явилися стосунки, я почала любити це свято, хоча раніше взагалі не розуміла всю цю суєту.

Якщо ви зараз не маєте стосунків – обов'язково знайдете, всьому свій час. Минулий рік навчив нас усіх не відкладати задумане на завтра… То коли як не сьогодні? Кожному з вас я бажаю відчути, що таке справжнє кохання, полюбити і бути коханою, незважаючи на всі обставини» - поділилася Даша своїми думками.

У мережі одразу обговорили:

«Яка ж ти в мене гарна; А нормально якщо ти у стосунках, але все одно чекав 15 лютого? 🙄; дуже дякую за такі побажання так хочеться вже зустріти свого;

Ти стоїш більшого; дуже хороші слова❤️; Згодна на всі 100! 🥰; Даш, ну яка ж гарна 💐😍Просто диво🥰».

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