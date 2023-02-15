Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", стала популярным блогером и часто показывает в Инстаграм новые фото. Таким образом, девушка привлекает к себе внимание и по-прежнему получает много комплиментов.

Черные ботфорты с джинсовым мини, черным пиджаком и белой майкой удачно сочетались между собой. Огромный букет красных роз сразу оказался в центре обсуждений.

«Каждый год люди в день Святого Валентина делятся на тех, кто празднует этот день и тех, кто с нетерпением ждет 15 февраля. Когда у меня появились отношения я начала любить этот праздник, хотя раньше вообще не понимала всю эту суету.

Если же вы сейчас не имеете отношений – обязательно найдете, всему свое время. Прошлый год научил нас всех не откладывать задуманное на завтра… Так когда как не сегодня? Каждому из вас я желаю почувствовать, что такое настоящая любовь, полюбить и быть любимой, несмотря на все обстоятельства» - поделилась Даша своими мыслями.

В сети сразу обсудили:

«Какая же ты у меня хорошая; А нормально если ты в отношениях, но все равно ждал 15 февраля? 🙄; очень спасибо за такие пожелания так хочется уже встретить своего;

Ты стоишь большего; очень хорошие слова❤️; Согласна на все 100! 🥰; Даш, ну какая же красивая 💐😍Просто загляденье🥰».

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