Відома блогерка Ганна Богдан, переможниця "Холостяка", розлучилася з головним героєм шоу, але продовжує привертати увагу до себе.

Відома блогерка Ганна Богдан, яка була переможницею проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком, заговорила про кохання та стосунки після свята всіх закоханих. Останнім часом про особисте життя Ганна не розповідає, але це не заважає ділитися новими кадрами.

«Любіть, цінуйте, бережіть один одного. І ніколи не бійтеся зізнаватись у почуттях. ps Бажаю, щоб кожен знайшов свою другу половинку» - написала Ганна, супроводжуючи звернення новими кадрами до Інстаграм.

У мережі оцінили і вигляд Богдан, та її звернення:

«Хіба можна бути такою гарною? Ти богиня; А де Мишко? 😐; Зі святом закоханих. Бажаю знайти другу половину; На першому фото я подумала, що це Єва Лонгорія 😍

І вам любов палкою ❤️ взаємною; Дуже жіночна; Зробила собі подарунок».

Нещодавно Ганна похвалилася, як знову схудла і перетворилася без будь-яких особливих зусиль – вона просто відмовилася від солодкого, зовсім. Тому переможниця «Холостяка» вважає за краще одягати маленькі сукні, вражаючи фанатів.

«Під прицілом🎥» – коротко написала Богдан.

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