Известная блогерша Анна Богдан, которая была победительницей проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако, заговорила о любви и отношениях после праздника всех влюбленных. В последнее время о личной жизни Анна не рассказывает, но это не мешает делиться ей новыми кадрами.
«Любите, цените, берегите друг друга. И никогда не бойтесь признаваться в чувствах. p.s Желаю, чтобы каждый нашел свою вторую половинку» - написала Анна, сопроводив обращение новыми кадрами в Инстаграм.
В сети оценили и вид Богдан, и ее обращение:
«Разве можно быть такой красивой? Ты-богиня; А где Миша?😐; С праздником влюбленных. Желаю найти вторую половину; На первом фото, я подумала, что это Ева Лонгория 😍
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И вам любовь пылкой ❤️ взаимной; Очень женственная; Сделала себе подарок».
Недавно Анна похвалилась, как снова похудела и преобразилась без каких-либо особенных усилий – она просто отказалась от сладкого, совсем. Поэтому победительница «Холостяка» предпочитает надевать маленькие платья, впечатляя фанатов.
«Под прицелом 🎥» - коротко написала Богдан.
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