Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, після спокусливих кадрів із відпочинку на Мальдівах, Даша повернулася додому та поділилася не менш спокусливими знімками.

Як видно, Даша сфотографувала себе у дзеркало, мабуть, у ванній кімнаті. Перед камерою вона з'явилася у спортивному стилі – сірих штанях та темному комплекті білизни з трусиками та коротким топиком, який підкреслив струнку талію та рельєфний прес. Її волосся зібране у високий недбалий пучок, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Але спочатку… люби, люби себе". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:

"Абсолютна правда. Даша, ви як завжди вогонь".

"Нереальна".

"Завжди починати треба із любові до себе".

"Занадто багато оголеного тіла! Навіщо?"

"Підкажіть, будь ласка, що за топ?"

"Яка ж гарна".

"Захоплююсь вами".

"А без оголеного тіла, можна почати історію? Таке враження, що його більше нема кому показувати".

"Неймовірна. Як мантра - ніхто нас не любитиме, поки ми самі себе не любитимемо".

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