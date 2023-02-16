Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, после соблазнительных кадров с отдыха на Мальдивах, Даша вернулась домой и поделилась не менее соблазнительными снимками.

Как видно, Даша сфотографировала себя в зеркало, видимо, в ванной комнате. Перед камерой она пояивлась в спортивном стиле – серых штанах и темном комплекте белья с трусиками и коротким топиком, который подчеркнул стройную талию и рельефный пресс. Ее волосы собраны в высокий небрежный пучок, а на лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Но сначала… люби, люби себя". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Абсолютная правда. Даша, вы как всегда огонь".

"Нереальная".

"Всегда начинать нужно с любви к себе".

"Слишком много обнаженного тела! Зачем?".

"Подскажите, пожалуйста, что за топ?".

"Какая же красивая".

"Восхищаюсь вами".

"А без обнаженного тела, можно начать историю? Такое впечатление, что его больше некому показывать".

"Невероятная. Как мантра – никто нас не будет любить, пока мы сами себя не будем любить".

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