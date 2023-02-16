Український телеведучий та інтерв'юер Анатолій Анатоліч виховує трьох дітей: 11-річну доньку Алісу, дев'ятирічну дочку Лоліту та однорічного сина Ніла. Нині його родина перебуває у Франції. Старші дочки ходять там до школи.
Ведучий розповів в Інстаграм-Сторіз про неприємну ситуацію, що сталася з його дочкою Лолою та хлопчиком-росіянином.
Директриса школи розповіла батькам, що Лола поконфліктувала з хлопчиком з росії. У школі повідомили, що його дочка показувала хлопчику середній палець.
Після цього ведучий спробував дізнатися подробиці події і виявилося, що хлопчика ніхто не ображав, діти лише поговорили на тему війни між Україною та росією. Маленькому росіянину не сподобалося сказане Лолою і він вигадав історію про те, як дочка Анатолія Анатоліча його ображала. Дівчинка лише сказала все, що думає про росію.
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Але найбільше знаменитість здивувала реакція батьків хлопчика.
Коли ті дізналися, що в школі навчаються дві українки – дочки знаменитості – вони прийшли до школи та написали заяву, в якій наказали не порушувати у навчальному закладі теми війни між Росією та Україною.
Тобто замість поговорити з батьками дівчаток, вони попросили всіх заткнутися і не сміти піднімати незручні для них теми.
"Від себе додам, що якщо батьки хлопчика не пояснили йому, що росія - це країна агресор, то я дозволяю у будь-якій формі пояснити це моїм дівчаткам", - додав Анатолій Анатоліч.
Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.
Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.
Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.