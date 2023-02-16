Український телеведучий та інтерв'юер Анатолій Анатолич поділився подробицями того, що сталося того дня.

Український телеведучий та інтерв'юер Анатолій Анатоліч виховує трьох дітей: 11-річну доньку Алісу, дев'ятирічну дочку Лоліту та однорічного сина Ніла. Нині його родина перебуває у Франції. Старші дочки ходять там до школи.

Ведучий розповів в Інстаграм-Сторіз про неприємну ситуацію, що сталася з його дочкою Лолою та хлопчиком-росіянином.

Директриса школи розповіла батькам, що Лола поконфліктувала з хлопчиком з росії. У школі повідомили, що його дочка показувала хлопчику середній палець.

Після цього ведучий спробував дізнатися подробиці події і виявилося, що хлопчика ніхто не ображав, діти лише поговорили на тему війни між Україною та росією. Маленькому росіянину не сподобалося сказане Лолою і він вигадав історію про те, як дочка Анатолія Анатоліча його ображала. Дівчинка лише сказала все, що думає про росію.

Але найбільше знаменитість здивувала реакція батьків хлопчика.

Коли ті дізналися, що в школі навчаються дві українки – дочки знаменитості – вони прийшли до школи та написали заяву, в якій наказали не порушувати у навчальному закладі теми війни між Росією та Україною.

Тобто замість поговорити з батьками дівчаток, вони попросили всіх заткнутися і не сміти піднімати незручні для них теми.

"Від себе додам, що якщо батьки хлопчика не пояснили йому, що росія - це країна агресор, то я дозволяю у будь-якій формі пояснити це моїм дівчаткам", - додав Анатолій Анатоліч.

Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.