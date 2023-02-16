Украинский телеведущий и интервьюер Анатолий Анатолич поделился подробностями того, чо произошло в тот день.

Украинский телеведущий и интервьюер Анатолий Анатолич воспитывает трех детей: 11-летнюю дочь Алису, девятилетнюю дочь Лолиту и годовалого сына Нила. Сейчас его семья находится во Франции. Старшие дочери ходят там в школу.

Ведущий рассказал в Инстаграм-Сториз о неприятной ситуации, которая произошла с его дочерью Лолой и мальчиком-россиянином.

Директриса школы рассказала родителям о том, что Лола поконфликтовала с мальчиком из россии. В школе сообщили, что его дочь показывала мальчику средний палец.

После этого ведущий попытался узнать подробности произошедшего и оказалось, что мальчика никто не оскорблял, дети лишь поговорили на тему войны между Украиной и рф. Маленькому россиянину не понравилось сказанное Лолой и он придумал историю о том, как дочь Анатолия Анатолича его оскорбляла. Девочка лишь сказала все, что думает о рф.

Но больше всего знаменитость удивила реакция родителей мальчика.

Когда те узнали, что в школе учатся две украинки - дочери знаменитости - они пришли в школу и написали заявление, в котором приказали не поднимать в учебном заведении темы войны между россией и Украиной.

То есть вместо того, чтобы поговорить с родителями девочек, они попросили всех заткнуться и не сметь поднимать неудобные для них темы.

"От себя добавлю, что если родители мальчика не объяснили ему, что россия - это страна агрессор, то я разрешаю в любой форме пояснить это моим девочкам", - добавил Анатолий Анатолич.

Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.