Олександра Зарицька розповіла, що вчора гурт давав концерт у Тернополі, а сьогодні вони вже виступлять перед мешканцями Одеси.

Солістка українського гурту "Kazka" Олександра Зарицька з перших днів війни дає благодійні концерти та розповідає про те, що відбувається в Україні після нападу росії. Не забуває вона і про свою сторінку в Інстаграм. На цей раз артистка порадувала відео зі свого виступу.

Олександра Зарицька розповіла, що вчора гурт давав концерт у Тернополі, а сьогодні вони вже виступлять перед мешканцями Одеси. Усі кошти, які будуть зібрані на концерті, передадуть ЗСУ. Мета зібрати гроші на три генератори для бійців. Вартість кожного – 24 тисячі. З кожного квитка 100 грн. підуть на збір. Крім того, на вході ви побачите шухляду, куди додатково можна буде задонатити комфортну вам суму.

Співачка розповіла, що виступ на сцені робить її справді щасливою.

"Таке щастя співати зараз! Неймовірна підтримка від вас та такий обмін енергією. Ні з чим не порівняти", - додала Олександра Зарицька.

На відео, опублікованому співачкою, вона показала виступ у групі. У коментарях користувачі мережі залишали для неї компліменти та закликали виступити в їхніх містах також.

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