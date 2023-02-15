Александра Зарицкая рассказала, что вчера группа давала концерт в Тернополе, а сегодня они уже выступят перед жителями Одессы.

Солистка украинской группы "Kazka" Александра Зарицкая с первых дней войны дает благотворительные концерты и рассказывает о том, что происходит в Украине после нападения россии. Не забывает она и о своей странице в Инстаграм. В этот раз артистка порадовала видео со своего выступления.

Александра Зарицкая рассказала, что вчера группа давала концерт в Тернополе, а сегодня они уже выступят перед жителями Одессы. Все средства, которые будут собраны на концерте, передадут ВСУ. Цель собрать деньги на три генератора для бойцов. Стоимость каждого - 24 тысячи. С каждого билета 100 грн уйдут на сбор. Кроме того, на входе вы увидите ящик, куда дополнительно можно будет задонатить комфортную вам сумму.

Певица рассказала, что выступление на сцене делает ее истинно счастливой.

"Такое счастье петь сейчас! Невероятная поддержка от вас и такой обмен энергией. Ни с чем не сравнить", - добавила Александра Зарицкая.

На видео, которое было опубликовано певицей, она показала выступление в группе. В комментариях пользователи сети оставляли для нее комплименты и призывали выступить в их городах тоже.

Напомним, солистка "KAZKA" Александра Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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