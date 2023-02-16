Цього разу Настя Каменських вирішила звернутися до українців, розповідаючи про дітей та необхідність допомоги. Кадр із маленькою дитиною одразу ж оцінили у профілі Каменських в Інстаграм.

«Як посол фонду tabletochki_ я знаю, що підтримка онкохворих дітей важлива завжди, а сьогодні ще один привід нагадати про це і вам. Зараз усі українці переживають складні часи, уявіть, як почуваються малюки, що мають разом із цим боротися за своє життя» - написала Каменських.

Вона звернулася до українців, розповівши, що фонд шукає друзів – благодійників, які оформлять передплату на щомісячну допомогу дітям. Це та сама передплата, як Netflix, Spotify або будь-яка інша, точно у вас у телефоні: ви встановлюєте зручну дату списання та комфортну суму, яка щомісяця йде на користь дітей.

Українці оцінили звернення Насті, яка вже давно розповідає, як допомагає дітям:

«Мені так шкода хворих діток ❤️Бідні батьки та дітки. Дякую, Насте! Що допомагаєте; Насте, дякуємо вам за безцінну підтримку для дітей!».

Раніше музикант Потап у своєму фотоблозі присвятив коханій зворушливий пост. У той же час співачка опублікувала фото, на якому позувала на самоті.

Нагадаємо, Каменських на тлі чуток про розлучення з Потапом пояснила, чому вони довго не з'являлися разом

А ще Politeka повідомляла, що Каменських напередодні Нового року звернулася до українців із сильним посланням.

Також Politeka писала, що Каменських розповіла про незвичайну зустріч із українками у Лондоні, відео