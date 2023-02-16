В этот раз Настя Каменских решила обратиться к украинцам, рассказывая о детях и необходимости помощи. Кадр с маленьким ребенком сразу же оценили в профиле Каменских в Инстаграм.
«Как посол фонда tabletochki_ я знаю, что поддержка онкобольных детей важна всегда, а сегодня – еще один повод напомнить об этом и вам. Сейчас все украинцы переживают сложные времена, представьте, как себя чувствуют малыши, что должны вместе с этим бороться за свою жизнь» - написала Каменских.
Она обратилась к украинцам, рассказав, что фонд ищет друзей – благотворителей, которые оформят подписку на ежемесячную помощь детям. Это та же подписка, как Netflix, Spotify или любая другая, точно у вас в телефоне: вы устанавливаете удобную дату списания и комфортную сумму, которая ежемесячно идет на пользу детей.
Украинцы оценили обращение Насти, которая уже давно рассказывает, как помогает детям:
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«Мне так жаль больных деток ❤️Бедные родители и детки. Спасибо, Настя! Что помогаете; Настя, благодарим вас за бесценную поддержку для детей!».
Ранее музыкант Потап в своем фотоблоге посвятил возлюбленной трогательный пост. В то же самое время, певица опубликовала фото, на котором позировала в одиночестве.
Напомним, Каменских на фону слухов о разводе с Потапом объяснила, почему они долго не появлялись вместе
А еще Politeka сообщала, что Каменских в канун Нового года обратилась к украинцам с сильным посланием
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