Дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася з шанувальниками, як проводить час із синочком Михайлом, поки вони разом відпочивають у Львові. Так, на її сторінці в Інстаграм-Сторіз були опубліковані кумедні фото з маленьким синочком.
Зокрема молода дружина співака Віктора Павлика хотіла зробити знімок зі своїм сином і покликала його до себе. Катерина його міцно і ніжно обійняла, малюк відповів своїй матусі тим самим. Дружина Павлика підкорила щасливим виглядом. Але активний та енергійний хлопчик не міг довго позувати і на наступному кадрі вже брикався і хотів вибратися з рук Каті Репяхової.
Крім того, Катерина Репяхова зізналася, що саме через активність хлопчика вона не може зробити з ним фото за першої спроби. Тому останнім часом у неї в блозі так мало фотографій із улюбленим сином.
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"У моєму профілі все менше знімків із Михасиком. З ним зараз сфотографуватися просто неможливо. Але я не здаватимуся. Моє життя... Моє все", - зазначила вона у підписі до знімків.
Нагадаємо, що молода дружина Павлика розповіла, як над нею з чоловіком знущалися.
Як повідомляла Politeka, Павлик влаштував несподіваний сюрприз для молодої дружини прямо на робочому місці.
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