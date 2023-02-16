Молода дружина співака Віктора Павлика хотіла зробити знімок зі своїм сином і покликала його до себе, але це було важко.

Дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася з шанувальниками, як проводить час із синочком Михайлом, поки вони разом відпочивають у Львові. Так, на її сторінці в Інстаграм-Сторіз були опубліковані кумедні фото з маленьким синочком.

Зокрема молода дружина співака Віктора Павлика хотіла зробити знімок зі своїм сином і покликала його до себе. Катерина його міцно і ніжно обійняла, малюк відповів своїй матусі тим самим. Дружина Павлика підкорила щасливим виглядом. Але активний та енергійний хлопчик не міг довго позувати і на наступному кадрі вже брикався і хотів вибратися з рук Каті Репяхової.

Крім того, Катерина Репяхова зізналася, що саме через активність хлопчика вона не може зробити з ним фото за першої спроби. Тому останнім часом у неї в блозі так мало фотографій із улюбленим сином.

"У моєму профілі все менше знімків із Михасиком. З ним зараз сфотографуватися просто неможливо. Але я не здаватимуся. Моє життя... Моє все", - зазначила вона у підписі до знімків.

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